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Враг обстрелял Харьковскую область: вспыхнули пожары, есть раненые

Валентина РоманенкоСреда, 9 июля 2025, 21:37
Враг обстрелял Харьковскую область: вспыхнули пожары, есть раненые
фото прокуратури

В результате очередных обстрелов российских оккупационных войск Харьковщины 9 июля пострадали два человека.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: По данным следствия, ориентировочно в 14:20 в среду вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Чугуевского района. В результате атаки вспыхнули пожары в частных домах. Ранения получил 64-летний мужчина, медики оказали ему помощь. По предварительным данным, враг применил две ракеты типа С-300.

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Около 17:25 оккупанты обстреляли село Лесная Стенка Купянского района. Ранения получил мужчина, его доставили в больницу. Точный тип вооружения, из которого войска РФ ударили по селу, устанавливается.

Харьковская областьвоенные преступлениявойнаРосcия
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