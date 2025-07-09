Враг обстрелял Харьковскую область: вспыхнули пожары, есть раненые

В результате очередных обстрелов российских оккупационных войск Харьковщины 9 июля пострадали два человека.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: По данным следствия, ориентировочно в 14:20 в среду вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Чугуевского района. В результате атаки вспыхнули пожары в частных домах. Ранения получил 64-летний мужчина, медики оказали ему помощь. По предварительным данным, враг применил две ракеты типа С-300.

Реклама:

Около 17:25 оккупанты обстреляли село Лесная Стенка Купянского района. Ранения получил мужчина, его доставили в больницу. Точный тип вооружения, из которого войска РФ ударили по селу, устанавливается.