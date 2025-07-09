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Дуда, который покидает пост президента, заявил, что Украина недостаточно ценит помощь Польши

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 9 июля 2025, 21:55
Дуда, который покидает пост президента, заявил, что Украина недостаточно ценит помощь Польши
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Польский президент Анджей Дуда в последнем интервью на посту главы государства критически высказался об отношении союзников и Украины к Польше, в частности в контексте поставок военной помощи через аэропорт Жешув.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Дуда отметил, что в контексте полномасштабного вторжения России в Украину Польша в некоторых вопросах могла бы "показать, что нас нельзя обходить или игнорировать", но этого не произошло.

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Прямая речь Дуды: "Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания.

Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны".

Дуда отметил, что Польшу "не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию", не уточнив, о чем именно идет речь.

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"Я считал, что это скандал. И в какой-то момент я открыто признаюсь, что в этом аспекте я заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом нет смысла говорить с Украиной, только с нашими союзниками. Надо иметь смелость поговорить с немцами, американцами", – отметил польский президент.

Ранее Анджей Дуда выразил убеждение, что его преемник Кароль Навроцкий, который делал антиукраинские заявления, после вступления в должность изменит взгляд на Украину.

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ДудаПольшаУкраина
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