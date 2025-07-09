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Трамп о предоставлении Украине дополнительной системы Patriot: Мы должны это рассмотреть

Станислав ПогориловСреда, 9 июля 2025, 22:20
Трамп о предоставлении Украине дополнительной системы Patriot: Мы должны это рассмотреть
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам во время встречи в Белом доме с африканскими лидерами, что вместе со своей командой рассматривает возможность передачи Украине дополнительной системы противоракетной обороны Patriot.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Они (украинцы - ред.) хотели бы этого, я знаю, что они сделали запрос. Поэтому мы должны рассмотреть это".

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Детали: По словам главы белого дома, эти системы ПВО на самом деле являются "очень редкими" и "очень дорогими". "Жаль, что мы должны тратить столько денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом", - добавил Трамп.

Предыстория:

  • 8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США посылают Украине дополнительное оборонительные вооружения.
  • По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.
  • По данным CNN, члены команды национальной безопасности президента Дональда Трампа планировали во вторник обсудить детали поставки оружия, в том числе ракет Patriot, Украине после того, как глава Белого дома сделал заявление об отправке Киеву вооружения.

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ТрампУкраинаPatriot
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