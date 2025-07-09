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Записывала слова Зеленского: Еврокомиссия уволила переводчицу, которая нарушила правила

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 9 июля 2025, 22:41
Записывала слова Зеленского: Еврокомиссия уволила переводчицу, которая нарушила правила
фото: Getty Images

Европейская комиссия уволила переводчицу, нанятую Европейским Союзом для помощи во время проведения саммитов, из-за опасений относительно возможного нарушения правил безопасности. Она была фрилансером, которую привлекли для помощи лидерам ЕС в общении с Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: В Еврокомиссии отметили, что приняли меры в связи с "инцидентом, связанным с ведением заметок" во время заседания Европейского совета 19 декабря 2024 года, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Согласно кодексу поведения Еврокомиссии, во время закрытых заседаний, на которых обсуждаются вопросы обороны и безопасности, запрещено делать письменные заметки.

Эти правила были введены в ответ на опасения относительно возможного шпионажа и случайной передачи информации враждебным государствам, таким как Россия.

"Записки были немедленно конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов Комиссия приняла соответствующие меры, чтобы предотвратить повторение такого инцидента. В этом конкретном случае было решено, что услуги этого переводчика больше не будут использоваться в будущем", – говорится в заявлении.

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По информации газеты Le Monde, которая первой сообщила об инциденте, переводчица была фрилансеркой, которую привлекли для помощи лидерам ЕС в общении с Зеленским.

В последние годы в ЕС расследуется ряд обвинений в шпионаже. В прошлом году сотрудников Еврокомиссии предупредили о "реальной" угрозе со стороны иностранных агентов.

В прошлом году Европейский парламент применил санкции к бывшей латвийской евродепутатке Татьяне Жданоки после подозрений в том, что она работала на Федеральную службу безопасности России.

ЕСЗеленскийувольнение
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