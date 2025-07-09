Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok

Генеральный директор соцсети Х Линда Яккарино сообщила, что покидает свой пост после двух лет руководства компанией социальных сетей Илона Маска.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что увольнение Яккарино произошло через день после того, как чат-бот компании Grok начал использовать антисемитские высказывания в ответах пользователям. Непонятно, связаны ли эти события.

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After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025

Также решение Яккарино уйти с должности произошло через несколько месяцев после того, как Маск продал X, свою компанию социальных сетей, компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом. Этот шаг формально объединил две структуры, которые уже были тесно связаны, но вызвал вопросы относительно роли Яккарино в новой компании в будущем.

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Яккарино объявила о своем решении уйти с должности в заметке на платформе, заявив, что она "бесконечно благодарна" Маску за то, что он "доверил мне ответственность за защиту свободы слова, реорганизацию компании и превращение X в приложение для всего".

В то же время Яккарино официально не назвала причины своего решения покинуть пост.

Маск ответил на пост Яккарино лаконично: "Спасибо за ваш вклад".