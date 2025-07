Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok

Генеральный директор соцсети Х Линда Яккарино сообщила, что покидает свой пост после двух лет руководства компанией социальных сетей Илона Маска.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что увольнение Яккарино произошло через день после того, как чат-бот компании Grok начал использовать антисемитские высказывания в ответах пользователям. Непонятно, связаны ли эти события.

Реклама:

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…