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Украина осудила заявление президента Никарагуа о поддержке российской оккупации украинских территорий

Иван ДьяконовПятница, 1 августа 2025, 00:40
Украина осудила заявление президента Никарагуа о поддержке российской оккупации украинских территорий
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины резко осудило публичное послание президента Никарагуа Даниэля Ортеги российскому диктатору Владимиру Путину, в котором тот публично поддержал российскую оккупацию украинских территорий.

Источник: МИД Украины, El 19 Digital

Детали: В МИД подчеркнули, что такие заявления являются грубым нарушением международного права, включая Цели и Принципы Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также международные обязательства самого Никарагуа.

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"Украина оставляет за собой право на ответ, соразмерный беспрецедентному уровню недружественных действий", – говорится в заявлении МИД.

Министерство подчеркнуло, что любое "признание" российской оккупации украинских территорий прямо противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 (XXIX) "Определение агрессии", которая запрещает признание территориальных изменений, полученных военным путем.

Дословно: "Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, равно как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами, являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий".

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Детали: Отметим, что в 2020 году Украина уже вводила секторальные санкции против Никарагуа в связи с открытием этой страной почетного консульства в оккупированном Россией украинском городе Симферополь.

В связи с ситуацией Украина призвала власти Никарагуа немедленно официально опровергнуть заявление Ортеги, если оно не соответствует действительности. Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение позиции, со всеми соответствующими последствиями.

Что предшествовало:

  • 30 июля президент Никарагуа Даниэль Ортега направил письмо правителю России Владимиру Путину, в котором "выразил полную поддержку и полное признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации". Он также выразил поддержку "героической битве, которую Россия ведет против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО".

МИДоккупацияроссийско-украинская война
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