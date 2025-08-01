Комитет Сената США по ассигнованиям поддержал выделение $1 млрд помощи Украине

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект бюджета оборонных расходов на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено 1 миллиард долларов поддержки для Украины, вопреки призывам администрации Дональда Трампа исключить это финансирование из бюджета.

Источник: Reuters

Детали: В четверг, 31 июля, Комитет по ассигнованиям Сената США утвердил оборонный бюджет на сумму $852 миллиарда, что на $21,7 миллиарда больше, чем просила администрация Трампа. Законопроект получил широкую двухпартийную поддержку: 26 голосов "за" против 3 "против", что дало ему зеленый свет для рассмотрения полным составом Сената.

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"Не только предыдущая администрация, но и эта – недооценили уровень вызовов, с которыми мы сталкиваемся", – сказал председатель фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл.

Дословно: Законопроект предусматривает $800 миллионов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и $225 миллионов на Балтийскую инициативу безопасности (BSI), значительная часть которых в итоге направляется на поддержку Украины в войне против российского вторжения".

Детали: Макконнелл подчеркнул, что США извлекают важные уроки из войны в Украине.

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"Прекращение сотрудничества с Украиной подорвало бы усилия нашей армии по подготовке к современному полю боя", – сказал Макконнелл во время заседания комитета.

Чтобы законопроект стал действующим законом, его должен одобрить полный состав Сената, после чего он должен быть согласован с версией Палаты представителей, которая пока не содержит положений о поддержке Украины. Далее документ поступит на подпись в Белый дом, где Трамп либо подпишет его, либо наложит на него вето.

Предыстория: