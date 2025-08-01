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Трамп ввел новые импортные тарифы для более чем 60 стран

Иван ДьяконовПятница, 1 августа 2025, 06:24
Трамп ввел новые импортные тарифы для более чем 60 стран
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал пакет указов о введении тарифов в размере от 10% до 41% на импорт товаров из 69 стран и территорий, включая Европейский Союз. Согласно указу, новые импортные пошлины вступят в силу через семь дней, за исключением Канады – в отношении нее ограничения начинают действовать немедленно.

Источник: исполнительный указ Трампа на сайте Белого дома, Financial Times

Детали: В исполнительном документе говорится, что цель введенных пошлин – сокращение торгового дефицита, который в Белом доме назвали "необычной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и экономики США".

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Самые высокие пошлины получили Сирия (41%), Лаос и Бирма (по 40%). Самые низкие – 10% – предоставлены Великобритании и отдельно ее Фолклендским островам.

Против Тайваня – важнейшего в мире экспортера полупроводников Трамп ввел 20% тариф.

Некоторые партнеры США, в частности Великобритания, ЕС и Япония, успели заключить соглашения вовремя – хотя критики в этих странах ставят под сомнение результаты достигнутых договоренностей.

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Особенно остро новые пошлины ударили по Канаде. Несмотря на последние попытки премьер-министра Марка Карни договориться с Трампом, соглашения достичь не удалось. Министр торговли США Говард Лутник в эфире Fox News заявил, что Карни "игнорировал политические реалии", в частности объявив о признании Палестинского государства в разгар переговоров, что разозлило Трампа.

Отдельный президентский указ в отношении Канады предусматривает введение 35-процентной пошлины уже с пятницы, 1 августа. Для других стран пошлины начнут действовать через неделю, чтобы дать таможенным органам время на внедрение.

В то же время товары, которые соответствуют условиям Североамериканского торгового соглашения (USMCA) – а именно, произведенные полностью из сырья Северной Америки или с использованием глубокой переработки импортных ресурсов – остаются освобожденными от повышенных тарифов.

Президент Тайваня Лай Цинде назвал 20% пошлину, которую США ввели на импорт из его страны, "временной" и выразил надежду, что она может быть снижена в результате дальнейших переговоров.

тарифыСША
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