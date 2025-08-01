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Генштаб обновил данные о потерях РФ – еще минус 940 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПятница, 1 августа 2025, 07:09
Генштаб обновил данные о потерях РФ – еще минус 940 оккупантов за сутки
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 940 российских захватчиков и 33 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 1.08.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 054 200 (+940) человек,
  • танков – 11 068 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 068 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 30 944 (+33) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 057 (+163) ед.,
  • крылатых ракет – 3 551 (+3) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 894 (+72) ед.

Данные уточняются.

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