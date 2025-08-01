Россияне нанесли удар по Белой Церкви – бушуют масштабные пожары на предприятиях

Российские захватчики ночью 1 августа атаковали Киевскую область – в городе Белая Церковь вспыхнули масштабные пожары на гражданских предприятиях.

Источник: ГСЧС и глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Дословно ГСЧС: "В ночь на 1 августа россияне нанесли серию ударов по Белоцерковскому району. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий".

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ФОТО ГСЧС

Детали: Обошлось без пострадавших.

ФОТО ГСЧС

Ликвидация пожаров продолжается. К работам привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой робототехника.

Дополнено: Позже глава Киевской ОВА Николай Калашник добавил, что в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание производственных помещений и частичное разрушение административного здания одного из мебельных предприятий.

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Фото из Telegram Калашника

"Спасатели продолжают тушить пожар на территории производства", – отметил чиновник.