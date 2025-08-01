На фронте 160 столкновений с врагом, из них 47 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронт произошло 160 боеприкосновений, больше всего на Покровском направлении - там отразили 47 атак врага.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боеприкосновений.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 16 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и произвел 331 артиллерийский обстрел, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении войска остановили 7 атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении произошло 3 атаки захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григоровка.

На Северском направлении воины успешно остановили 7 атак противника в направлении населённых пунктов Григоровка и Выимка.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Покровск, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

На Новопавловском направлении противник совершил 23 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новоселка, Новополье и в направлении населенного пункта Темировка.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.