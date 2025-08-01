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В Краматорске уже 3 погибших, под завалами еще могут быть люди – ОВА

Ирина БалачукПятница, 1 августа 2025, 10:23
В Краматорске уже 3 погибших, под завалами еще могут быть люди – ОВА
Фото ГСЧС

Три человека погибли и еще 10 получили ранения в результате российского удара по городу Краматорск в Донецкой области днем 31 июля.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь главы области: "Число жертв в Краматорске возросло до 3 погибших и 10 раненых. Под завалами 5-этажного дома еще могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается".

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Фото из Telegram Филашкіина 

Детали: В результате удара повреждены не менее 30 домов и 13 автомобилей.

 
скриншот из видео ДОВА

Предыстория:

Краматорскобстрелжертвы
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