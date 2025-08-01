Рубио заявил, что признание Палестины другими странами не имеет значения без согласия Израиля

Госсекретарь США Марко Рубио убежден, что решение ряда европейских стран о признании Палестинского государства не будет иметь значения, поскольку такое государство невозможно создать без согласия Израиля. Он назвал намерения этих стран "контрпродуктивными".

Источник: Рубио в эфире Fox Radio, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Рубио: "Это ничего не значит. Во-первых, ни одна из этих стран не имеет возможности создать Палестинское государство. Палестинское государство не может быть создано без согласия Израиля. Во-вторых, они даже не могут сказать, где будет расположено это государство. Они не могут сказать, кто будет им управлять. И, в-третьих, я считаю, что это контрпродуктивно".

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Детали: По словам главы Госдепа США, такое признание только подталкивает группировку ХАМАС к дальнейшей эскалации.

"Представьте, что вы ХАМАС... Вы удерживаете – вы все еще удерживаете 20 невинных людей в заложниках. Вы удерживаете тела более 50 человек, которых вы убили, изнасиловали и расправились с ними 7 октября 2023 года. Вы сидите где-то в туннеле, как трусы, а потом читаете или слышите в прессе, что все эти страны становятся на вашу сторону... В конце концов, сторона ХАМАС – это сторона палестинской государственности. Так что вы сами создаете эту награду", – добавил Рубио.

При этом он напомнил, что именно ХАМАС не соглашается на прекращение огня. В этом контексте он раскритиковал заявление Великобритании о намерениях признать Палестину, если Израиль не пойдет на перемирие.

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"Если бы я был ХАМАС, я бы сказал: знаете что, давайте не соглашаться на прекращение огня. Если ХАМАС откажется согласиться на прекращение огня, это гарантирует, что в сентябре все эти страны признают Палестинское государство. Поэтому они не согласятся на прекращение огня", – сказал Рубио.

При этом он отметил, что решение многих стран о признании Палестины вызвано внутренней политикой.

"Но они вредят – они на самом деле вредят делу, они не помогают, потому что их заявление ничего не изменит, кроме как поощрит и вознаградит ХАМАС, у которого теперь есть все причины в мире не соглашаться на прекращение огня и не освобождать этих заложников", – резюмировал Рубио.

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