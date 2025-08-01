Германия объявила, что поставит Украине две системы Patriot

Германия заявила в пятницу, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных.

Источник: заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует Reuters; "Европейская правда"

Детали: Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что благодаря обязательствам США "Германия может сначала предоставить Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot".

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Бундесвер сначала доставит дополнительные пусковые установки Patriot в Украину в ближайшие дни, а затем, через два-три месяца, передаст другие элементы системы.

Взамен Германия получит от США в ускоренном темпе новые системы Patriot.

Как известно, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

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Посол Украины в Германии в интервью "ЕвроПравде" на вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно десять и больше", – сказал он.

Подробнее читайте интервью с послом: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить"