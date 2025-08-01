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ГУР назвал личные данные командира бригады РФ, запускающей "Шахеды" по Украине

Валентина РоманенкоПятница, 1 августа 2025, 12:24
ГУР назвал личные данные командира бригады РФ, запускающей Шахеды по Украине
фото: ГУР

Главное управление разведки обнародовало данные военного преступника – командира бригады российской армии, запускающего "Шахеды" по Украине.

Источник: ГУР МОУ

Детали: Подполковник вооруженных сил РФ Руслан Негруб является командиром отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации – г. Кореновск Краснодарского края).

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Эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.

По данным ГУР, военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года. Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД республики Северная Осетия-Алания. Он является выпускником Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища.

Женат на Надежде Негруб, родившейся 8 марта 1981 года.

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Супруги воспитывают 20-летнего сына. Адрес регистрации/проживания семьи: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. микрорайон Северный, д. 1, кв. 76.

Дословно: "ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие".

военные преступленияРосcияШахедГУР
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