САП просит конфисковать активы супругов столичных судей на сумму более 7 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взыскать в доход государства необоснованные активы на сумму более 7 млн грн, которыми пользуется супружеская пара столичных судей.

Источник: САП, НАПК, источник "Украинской правды"

Дословно САП: "Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - НАПК и на основании самостоятельно полученных доказательств заявлен иск о признании необоснованными активов на общую сумму 7 323 545 грн, которыми пользуется семья судей районных судов г. Киева, и их взыскание в доход государства (гражданская конфискация)".

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Детали: По данным источника УП, речь идет о судье Шевченковского районного суда Киева Андрее Анохине и его жене, судье Подольского райсуда столицы Лесе Будзан.

Речь идет о части квартиры стоимостью 6 159 790 грн, парковочном месте стоимостью 622 200 грн и части другого парковочного места стоимостью 541 556 грн, которые расположены в элитном жилом комплексе Киева.

Часть этого актива приобретена родственниками судей, однако супруги прямо или косвенно могут совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения, отмечают прокуроры.

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Установлено, что стоимость приобретенных в 2022-2023 годах активов, указанная в договорах купли-продажи, значительно занижена, а их реальная цена в два раза выше. Анализ доходов и расходов судей и их родственников также установил, что они не могли приобрести это имущество за счет законных доходов.

Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском.

По заявлению прокурора в порядке обеспечения иска суд наложил арест на эти активы.