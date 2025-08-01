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В июле Россия выпустила по Украине 5100 КАБов, более 3800 "Шахедов" и почти 260 ракет – Зеленский

Ирина БалачукПятница, 1 августа 2025, 13:00
В июле Россия выпустила по Украине 5100 КАБов, более 3800 Шахедов и почти 260 ракет – Зеленский
Уничтоженный российским ударом подъезд дома в Киеве. Эта атака унесла жизни 31 человека. Фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за июль россияне применили против Украины более 9 тысяч средств воздушного нападения различных видов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 – это баллистика".

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Детали: Он добавил, что последняя атака россиян на Киев, которая была 31 июля, унесла жизни 31 человека, среди которых 5 детей.

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен", – подчеркнул Зеленский.  

Зеленскийракетный ударбеспилотники
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