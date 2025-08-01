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Расстреливали гражданских в Буче: двум военным РФ сообщили о новых подозрениях

Александр ШумилинПятница, 1 августа 2025, 13:08
Расстреливали гражданских в Буче: двум военным РФ сообщили о новых подозрениях
Фото: ОГП

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении двум военнослужащим российской армии, которые в 2022 году расстреливали гражданских в Буче.

Источник: сообщение генерального прокурора Руслана Кравченко, ОГП

Дословно: "Сегодня мы сделали еще один шаг к справедливости: сообщено о подозрении двум военнослужащим ВС РФ, причастным к убийству и жестокому обращению с мирными жителями во время оккупации Бучи.

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Первый – разведчик-снайпер 234-го десантно-штурмового полка. Он ворвался в квартиру местного жителя и выстрелил ему в голову из винтовки "Винторез". Убил гражданского. Просто потому, что мог. Это уже четвертое подозрение этому "солдату". И я уверен — впереди приговор.

Второй – старший стрелок-сапер того же подразделения. Увидев женщину на улице, открыл стрельбу у ее ног, хохоча и издеваясь. Не было никакой военной причины. Только злость. Пренебрежение. Жестокость".

Детали: В ОГП сообщили, что этим двум военнослужащим инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством и жестоким обращением с гражданским населением, совершенное группой лиц.

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Предыстория:

Еще в декабре 2022 года издание The New York Times сообщало, что десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче, были бойцами 234-го десантно-штурмового полка.

БучаОфис генпрокурора
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