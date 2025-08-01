На выходных в Украине будет теплая погода, местами дожди

В субботу и воскресенье на большей части Украины будет теплая погода без осадков, только в отдельных регионах - кратковременные дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным синоптиков, в субботу, 2 августа, в Украине без осадков, только на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С; на юге и востоке страны ночью 16-21°С, днем 27-32°С (в Карпатах ночью 7-12°С, днем 17-22°С).

В Киеве 2 августа – без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 26-28°С.

В воскресенье, 3 августа, без осадков, только днем на юго-востоке страны, Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.

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Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С; на юге и востоке страны ночью 18-23°С, днем 30-34°С (в Карпатах ночью 7-12°С, днем 17-22°С).

В Киеве 3 августа без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.