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"Вопрос в ядерном сдерживании": Франция ожидает реальную угрозу от РФ до 2030 года

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 1 августа 2025, 13:46
Вопрос в ядерном сдерживании: Франция ожидает реальную угрозу от РФ до 2030 года
Тьерри Буркхард, фото: Getty Images

Начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард считает, что через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы. По его мнению, военные методы европейцев должны эволюционировать и адаптироваться к новым условиям.

Источник: оценка Буркхарда британской газете The Economist, сообщает "Европейская правда"

Детали: Буркхард убежден, что в конфликте российский народ всегда выживет на "пять минут дольше нас". "Его опыт, огромная численность и выносливость делают российскую армию эффективной... и, следовательно, опасной", – отметил генерал.

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Учитывая угрозу, которую представляет РФ, Буркхард считает, что США не оставят Европу. Также он возлагает надежду на развитие отношений между Францией, Великобританией и Германией, что станет в будущем рычагом влияния.

Он убежден, что этот союз, который укрепляется в последние месяцы, может стать "европейским столпом НАТО".

Генерал также описывает изменение методов ведения войны, в частности, по его словам, решающее значение будет иметь высокотехнологичное оружие, такое как крылатые ракеты SCALP. Однако они дорого стоят и должны дополняться дешевыми боеприпасами, предназначенными для истощения противника.

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Помимо оборудования, не следует пренебрегать тактикой и организацией. Сегодня все армии имеют беспилотные летательные аппараты, но наиболее эффективными будут те, кто сможет объединить их "на земле, в воздухе и на море".

После всех этих рекомендаций Буркхард признает, что если Франция действительно окажется под угрозой со стороны России, "вопрос будет не в обычных вооружениях, а в ядерном сдерживании".

Что предшествовало:

  • Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к существенному увеличению расходов на оборону страны, в частности, из-за угрозы со стороны России.
  • Он также подчеркнул особую роль Парижа и Лондона в обеспечении европейской безопасности.

ЕвропаФранцияРосcия
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