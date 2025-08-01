Начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард считает, что через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы. По его мнению, военные методы европейцев должны эволюционировать и адаптироваться к новым условиям.

Источник: оценка Буркхарда британской газете The Economist, сообщает "Европейская правда"

Детали: Буркхард убежден, что в конфликте российский народ всегда выживет на "пять минут дольше нас". "Его опыт, огромная численность и выносливость делают российскую армию эффективной... и, следовательно, опасной", – отметил генерал.

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Учитывая угрозу, которую представляет РФ, Буркхард считает, что США не оставят Европу. Также он возлагает надежду на развитие отношений между Францией, Великобританией и Германией, что станет в будущем рычагом влияния.

Он убежден, что этот союз, который укрепляется в последние месяцы, может стать "европейским столпом НАТО".

Генерал также описывает изменение методов ведения войны, в частности, по его словам, решающее значение будет иметь высокотехнологичное оружие, такое как крылатые ракеты SCALP. Однако они дорого стоят и должны дополняться дешевыми боеприпасами, предназначенными для истощения противника.

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Помимо оборудования, не следует пренебрегать тактикой и организацией. Сегодня все армии имеют беспилотные летательные аппараты, но наиболее эффективными будут те, кто сможет объединить их "на земле, в воздухе и на море".

После всех этих рекомендаций Буркхард признает, что если Франция действительно окажется под угрозой со стороны России, "вопрос будет не в обычных вооружениях, а в ядерном сдерживании".

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