"Вопрос в ядерном сдерживании": Франция ожидает реальную угрозу от РФ до 2030 года
Начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард считает, что через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы. По его мнению, военные методы европейцев должны эволюционировать и адаптироваться к новым условиям.
Источник: оценка Буркхарда британской газете The Economist, сообщает "Европейская правда"
Детали: Буркхард убежден, что в конфликте российский народ всегда выживет на "пять минут дольше нас". "Его опыт, огромная численность и выносливость делают российскую армию эффективной... и, следовательно, опасной", – отметил генерал.
Учитывая угрозу, которую представляет РФ, Буркхард считает, что США не оставят Европу. Также он возлагает надежду на развитие отношений между Францией, Великобританией и Германией, что станет в будущем рычагом влияния.
Он убежден, что этот союз, который укрепляется в последние месяцы, может стать "европейским столпом НАТО".
Генерал также описывает изменение методов ведения войны, в частности, по его словам, решающее значение будет иметь высокотехнологичное оружие, такое как крылатые ракеты SCALP. Однако они дорого стоят и должны дополняться дешевыми боеприпасами, предназначенными для истощения противника.
Помимо оборудования, не следует пренебрегать тактикой и организацией. Сегодня все армии имеют беспилотные летательные аппараты, но наиболее эффективными будут те, кто сможет объединить их "на земле, в воздухе и на море".
После всех этих рекомендаций Буркхард признает, что если Франция действительно окажется под угрозой со стороны России, "вопрос будет не в обычных вооружениях, а в ядерном сдерживании".
Что предшествовало:
- Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к существенному увеличению расходов на оборону страны, в частности, из-за угрозы со стороны России.
- Он также подчеркнул особую роль Парижа и Лондона в обеспечении европейской безопасности.