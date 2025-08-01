Задержана поддельная машина медэвакуации, которой к границе с Румынией везли незаконного "пассажира"

На Закарпатье пограничники остановили микроавтобус, переоборудованный под медицинский автомобиль боевого подразделения, внутри которого находились гражданские лица, не имеющие отношения к медицинской службе.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: На окраине населенного пункта Межгорье пограничники Мукачевского отряда остановили микроавтобус с номерами столичной регистрации. В салоне транспортного средства находились двое мужчин, которые, как выяснилось, не имели никакого отношения к медицинскому персоналу.

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Также правоохранители установили, что водитель – житель Киевской области, оборудовал обычный гражданский автомобиль под специализированный медицинский автомобиль и под видом "медбрата" намеревался доставить к границе пассажира. За такую поездку житель Днепра согласился заплатить 2,5 тысячи долларов США. Еще за 8 тысяч евро его должны были переправить в Румынию.

фото гпсу

В отношении пассажира пограничники оформили документы административного производства по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Водителя задержали, ему объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.