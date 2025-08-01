Зеленский предлагает Путину перейти от заявлений к личной встрече

Президент Владимир Зеленский призвал российскую сторону перейти от обмена заявлениями и встречами на техническом уровне к уровню переговоров лидеров.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время.

Реклама:

Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России".

Детали: Зеленский также отметил, что украинская власть видит и поддерживает усилия президента Трампа по прекращению российской войны, всех убийств и достижению достойного и прочного мира.

"Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь", – сказал президент.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Российский лидер Владимир Путин заявил, что его требования к Украине, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.

Тогда он озвучил ультиматум, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ".

В то же время, сейчас Путин сказал, что "положительно оценивает" переговорный процесс в Стамбуле, и нужно обсуждать шаги, необходимые для установления "долгосрочного – без каких-либо временных ограничений – мира в Украине".