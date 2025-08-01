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Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал

Анастасия ПроцПятница, 1 августа 2025, 15:52
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
ФОТО: УП, ДМИТРИЙ ЛАРИН 2020 год

Бывший председатель Херсонской ОГА Владислав Мангер, обвиняемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла, заявил о намерении мобилизоваться в ряды ВСУ - однако суд отказал.

Источник: корреспондентка hromadske из зала суда, адвокат Маси Найем

Детали: Защитники Мангера подали ходатайство, в котором говорится, что он стремится заключить контракт со стрелковой ротой 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады (в/ч А7224). Адвокаты заявили, что Мангер сможет участвовать в дальнейших заседаниях лично или онлайн. Также они утверждают, что суд может продолжить рассмотрение дела без его присутствия, поскольку вопрос об усилении меры пресечения не рассматривается.

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"Чувствуется острая потребность в пополнении войска, Мангер участвовал в АТО, имеет военный опыт", - сказал адвокат Александр Шадрин.

Защита настаивает, что на фронте нет риска побега обвиняемого или его влияния на свидетелей. В то же время прокуроры подвергли сомнению факт участия Мангера в АТО и напомнили, что ранее он ссылался на проблемы со здоровьем.

Во время заседания сам Мангер заявил, что уже 5 лет находится за решеткой, пока идет суд, тогда как его "обязанность как человека - стоять на защите государства":

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"Сегодня сидеть в теплом месте, есть, спать - для нормального человека невозможно. Я не виноват. Готов хоть завтра стать в строй".

На судебном заседании выступил и сообвиняемый - бывший помощник депутата облсовета Алексей Левин. Он заявил, что Мангер "записался не на волю, а на войну", а тех, кто пришел в суд с требованием наказания, назвал "государственными изменниками", если они выступят против решения суда.

Левин говорил на русском, на что из зала ему выкрикнули: "Государственный язык - украинский".

Впрочем, адвокат Маси Найем, который был тяжело ранен на фронте, публично раскритиковал такую попытку избежать ответственности. В частности, он отметил, что суд рассматривал возможность фактически отпустить Мангера - человека с действующей мерой пресечения в виде содержания под стражей - в армию, основываясь на ходатайстве, поданном с нарушением процедуры.

Прямая речь Найема: "Если Мангера не накажут, то заказ убийства с помощью военных будет повторяться. Напомню, Мангер был организатором, исполнителем были бывшие АТОшники.

Прошу Генеральный штаб ВСУ обратить на это внимание. Прошу Киевский апелляционный суд обратить внимание на нарушения.

Армия - это честь для службы, а не прикрытие для тех, кого обвиняют в убийстве".

Детали: После рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства об отправке Мангера в армию.

Узнать больше: Серийная бездеятельность, или Особенности следствия по делу Гандзюк

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Предыстория:

  • Весной 2024 года Владислав Мангер пытался попасть на службу в 126-ю бригаду территориальной обороны.
  • После публичной огласки в самой бригаде опровергли информацию о его возможной мобилизации, заявив, что место Мангера - в тюрьме.
  • Ранее Мангер уже пытался попасть на фронт - посылал письма к президенту. Впрочем, Владимир Зеленский, который в начале полномасштабного вторжения указами позволял заключенным участвовать в защите страны, Мангеру отказал.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года херсонскую активистку и советника городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Через 4 месяца она умерла в больнице. Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, а затем назвала умышленным убийством.
  • Приговор по делу получили 6 человек: исполнители Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, организатор Сергей Торбин и помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. Последнего приговорили за сокрытие преступления.
  • Суд над обвиняемыми Владиславом Мангером и Алексеем Левиным продолжается более трех лет. Они отрицают свою вину.
  • 26 июня 2023 года Днепровский суд Киева огласил приговор по делу нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк - обвиняемый заказчик нападения Владислав Мангер и организатор Алексей Левин (Москаленко) получили по 10 лет заключения

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