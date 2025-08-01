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Путин отреагировал на разочарование Трампа

Олег Павлюк, Александр ШумилинПятница, 1 августа 2025, 16:46
Путин отреагировал на разочарование Трампа
Скриншот из видео «РИА Новости»

Хозяин Кремля Владимир Путин во время визита на российский остров Валаам дал первый публичный комментарий относительно переговоров о прекращении агрессии против Украины и ультиматума Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время общения с пропагандистами Путин обратился к тем, кто "разочарован" политикой России, не называя прямо Трампа или кого-то другого.

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"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий. Это известное общее правило", – сказал кремлевский лидер.

По его словам, для прекращения российской агрессии против Украины нужно "вести основательные разговоры – и не на публике, а " спокойно, в тишине переговорного процесса".

В то же время Путин подтвердил, что официальная позиция России не изменилась со времен его ультиматума в 2024 году, где речь шла, в частности, об отказе Украины от членства в НАТО и признании территориальных претензий Москвы.

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Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Он также выразил свое недовольство действиями России, когда его спросили о последних массированных ракетных ударах по Украине.

ТрампПутин
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