Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Сумах: поврежден поезд Харьков – Ужгород

В Сумах в результате российского обстрела поврежден поезд Харьков – Ужгород, обошлось без пострадавших.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов – в том числе и на сумском вокзале.

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Повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику".