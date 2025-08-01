Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Сумах: поврежден поезд Харьков – Ужгород

Татьяна ОлейникПятница, 1 августа 2025, 18:36
Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Сумах: поврежден поезд Харьков – Ужгород
Фото - укрзализныця

В Сумах в результате российского обстрела поврежден поезд Харьков – Ужгород, обошлось без пострадавших.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов – в том числе и на сумском вокзале.

Реклама:

Повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику".

СумыУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
Главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, но сперва полиграф – Свириденко
Кабмин разрешил присылать "боевые" повестки по почте
Немецкое издание подтвердило обыски у Шурмы: это было в Штарнберге 15 июля
Все новости...
Сумы
Оккупанты снова нанесли удар по Сумской обладминистрации, есть раненые
Флэш: россияне устроили в Сумах полигон для испытаний дрона "Италмас"
Россияне прямым ударом попали в автобус с мирными жителями в Сумской области: трое погибших, 20 пострадавших
Последние новости
20:21
Омбудсменка: Нам нужно уже готовиться к отмене особого статуса русского языка в Конституции
20:18
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
20:16
В Украине голубика за неделю подешевела на треть
20:06
Рютте одобрительно отозвался о передаче Германией Patriot для Украины
19:55
Армия РФ атаковала Харьковскую область: один человек погиб, еще двое ранены
19:44
Дефицит пассажирских вагонов УЗ: старые списывают значительно быстрее, чем добавляют новые
19:32
фотоВ Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
19:28
Трамп рассказал сколько РФ потеряла военных с начала года
19:26
На Прикарпатье мужчина показал нацистский жест во время минуты молчания: его разыскала полиция
19:14
1 августа в Украине заработал открытый банкинг: что изменится для граждан
Все новости...
Реклама:
Реклама: