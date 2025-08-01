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Литва вызвала белорусского дипломата из-за нарушения границы дроном

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 1 августа 2025, 18:35
Литва вызвала белорусского дипломата из-за нарушения границы дроном
Фото Вооруженных сил Литвы

МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси после подтверждения, что беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, прилетел с территории Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Представителя посольства Беларуси пригласили в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту протеста в связи с тем, что 28 июля с территории страны в Литву залетел БпЛА.

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МИД попросил объяснений в связи с инцидентом.

Перед этим литовские Воздушные силы сообщили, что беспилотник нашли в Йонавском районе на территории полигона. На место происшествия выехали военные следователи и саперы. Конкретный тип аппарата еще не подтвердили.

Напомним:

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  • Утром 28 июля литовцы с пограничной зоны с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что это БПЛА типа "Шахед".
  • Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Литва
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