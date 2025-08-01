Литва вызвала белорусского дипломата из-за нарушения границы дроном
Пятница, 1 августа 2025, 18:35
МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси после подтверждения, что беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, прилетел с территории Беларуси.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Детали: Представителя посольства Беларуси пригласили в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту протеста в связи с тем, что 28 июля с территории страны в Литву залетел БпЛА.
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МИД попросил объяснений в связи с инцидентом.
Перед этим литовские Воздушные силы сообщили, что беспилотник нашли в Йонавском районе на территории полигона. На место происшествия выехали военные следователи и саперы. Конкретный тип аппарата еще не подтвердили.
Напомним:
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- Утром 28 июля литовцы с пограничной зоны с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что это БПЛА типа "Шахед".
- Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.