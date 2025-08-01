В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России
Пятница, 1 августа 2025, 18:59
Польские правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Суд отправил его под стражу на три месяца.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра-координатора польских спецслужб Томаша Семоняка
Детали: По словам Семоняка, еще в среду сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали "гражданина одной из азиатских стран, возникших после распада СССР".
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"Это кадровый офицер военной разведки, который вел разведывательную деятельность, направленную против безопасности Польши и военных структур союзников", – заявил польский чиновник.
Решением суда мужчину взяли под стражу на три месяца после того, как прокуратура Польши объявила ему обвинения, добавил министр-координатор.
Напомним:
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- Ранее на этой неделе стало известно о задержании в Польше 27-летнего колумбийца, который действовал в интересах российской разведки и стоит за двумя поджогами строительных складов в Варшаве и Радоме в 2024 году.
- Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, подозреваемым в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.