Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 1 августа 2025, 18:59
В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России
Иллюстративное фото: Getty Images

Польские правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Суд отправил его под стражу на три месяца.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра-координатора польских спецслужб Томаша Семоняка

Детали: По словам Семоняка, еще в среду сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали "гражданина одной из азиатских стран, возникших после распада СССР".

Реклама:

"Это кадровый офицер военной разведки, который вел разведывательную деятельность, направленную против безопасности Польши и военных структур союзников", – заявил польский чиновник.

Решением суда мужчину взяли под стражу на три месяца после того, как прокуратура Польши объявила ему обвинения, добавил министр-координатор.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Ранее на этой неделе стало известно о задержании в Польше 27-летнего колумбийца, который действовал в интересах российской разведки и стоит за двумя поджогами строительных складов в Варшаве и Радоме в 2024 году.
  • Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, подозреваемым в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

ПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
фотоВ Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
Главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, но сперва полиграф – Свириденко
Кабмин разрешил присылать "боевые" повестки по почте
Все новости...
Польша
Зеленский впервые поговорил с новоизбранным президентом Польши
В Польше до сих пор расследуют падение российской ракеты возле Быдгоща в декабре 2022 года
В Польше правящая партия опережает в рейтингах националистическую оппозицию – опрос
Последние новости
21:02
В каких областях зафиксировали больше всего нарушений языкового закона: новые данные от омбудсмена
20:57
"Земельный банк" принес государству за неделю 8,6 миллионов гривен
20:54
СМИ: в отеле Кишинева нашли мертвым украинца
20:44
В Черниговской области всю ночь искали 2-летнего и 7-летнего мальчиков, заблудившихся в кукурузном поле
20:42
Посол ЕС оценила шаги власти по восстановлению независимости НАБУ и САП
20:37
В Запорожье создадут сеть хранилищ для хранения энергии
20:21
Омбудсменка: Нам нужно уже готовиться к отмене особого статуса русского языка в Конституции
20:18
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
20:16
В Украине голубика за неделю подешевела на треть
20:06
Рютте одобрительно отозвался о передаче Германией Patriot для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: