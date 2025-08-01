В Польше задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Польские правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Суд отправил его под стражу на три месяца.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра-координатора польских спецслужб Томаша Семоняка

Детали: По словам Семоняка, еще в среду сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали "гражданина одной из азиатских стран, возникших после распада СССР".

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"Это кадровый офицер военной разведки, который вел разведывательную деятельность, направленную против безопасности Польши и военных структур союзников", – заявил польский чиновник.

Решением суда мужчину взяли под стражу на три месяца после того, как прокуратура Польши объявила ему обвинения, добавил министр-координатор.

Напомним:

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