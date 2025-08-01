Армия РФ атаковала Харьковскую область: один человек погиб, еще двое ранены

Из-за атаки РФ 1 августа на Харьковщине погибла 75-летняя женщина, ранения получили двое мужчин в возрасте 62 и 64 года.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Ориентировочно в 13:15 войска РФ обстреляли с. Лесная Стенка Купянского района. Погибла 75-летняя женщина".

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Детали: Также в селе Токаревка Дергачевской громады в результате сброса боеприпаса с дрона ранения получили двое мужчин в возрасте 62 и 64 года. Пострадавших госпитализировали в больницу.