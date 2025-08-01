Рютте одобрительно отозвался о передаче Германией Patriot для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал решение Берлина передать Украине еще две системы ПВО Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Рютте в Х

Детали: Рютте приветствовал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о предоставлении Украине двух систем Patriot.

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"Это отличная новость, приветствую лидерство Германии! Это поможет Украине защитить свое воздушное пространство, защитить свой народ и сдержать российскую агрессию", – добавил он.

Напомним:

Ранее в пятницу стало известно, что Германия в течение нескольких месяцев передаст Украине две системы Patriot – сначала пусковые установки, а затем другие элементы системы.

Как известно, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

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