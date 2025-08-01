Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол ЕС оценила шаги власти по восстановлению независимости НАБУ и САП

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 1 августа 2025, 20:42
Посол ЕС оценила шаги власти по восстановлению независимости НАБУ и САП
фото: Facebook/Katarina Mathernova

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова прокомментировала шаги украинской власти после противоречивого голосования по НАБУ и САП, и назвала результат "важным для доверия" между Украиной и ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Матерновой в Facebook

Детали: Матернова отметила, что голосование в Раде за восстановление независимости НАБУ и САП было важным "не только для Украины, но и для доверия между Украиной и ее ближайшим партнером, Евросоюзом".

Реклама:

Она отметила, что это стало возможным благодаря синергии трех факторов – "голоса гражданского общества, в основном "поколения Z" на площадях, интенсивных и непростых закулисных переговоров вдали от камер и способности лидеров к саморефлексии в интересах своей страны".

Посол отметила, что хотя наиболее заметными были протесты молодежи, не менее интенсивной была и тихая дипломатическая работа.

"Я была там. И никогда не перестану быть благодарной за эту возможность. Потому что здесь, друзья, пишется история Европы. Это потребовало много усилий, убеждений, креативных решений – и оно того стоило", – поделилась Матернова.

РЕКЛАМА:

Она отметила, что президент Зеленский и Рада заслуживают уважения за то, что услышали критику, внесли новый законопроект и обеспечили его беспроблемное рассмотрение, а политические силы – за то, что нашли 331 голос "за".

"Сегодня Украина нуждается в институтах, которым люди могут доверять. А ЕС нуждается в партнере, которому может доверять и полагаться на него. На этой неделе мы стали на шаг ближе к обеим целям. Но впереди еще немалый путь", – подытожила Матернова.

Напомним:

  • 31 июля Верховная Рада быстро рассмотрела президентский законопроект для исправления ситуации с НАБУ и САП, сложившейся после принятия скандального законопроекта, который сделал эти институты зависимыми от генерального прокурора.
  • За проект проголосовали 331 депутат – все присутствующие, кто принимал участие в голосовании. Еще 9 не голосовали.
  • Еврокомиссар по расширению Марта Кос после голосования в Раде приветствовала его результат, но отметила, что "вызовы остаются".
  • Также появились сигналы, что избранного на конкурсе руководителя БЭБ могут назначить на следующей неделе.

Смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", что придется сделать Зеленскому, чтобы Европа "простила" атаку на НАБУ.

Читайте также, какие негативные изменения скрываются за восстановлением независимости НАБУ и САП

ЕСНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
фотоВ Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
Главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, но сперва полиграф – Свириденко
Кабмин разрешил присылать "боевые" повестки по почте
Все новости...
ЕС
Лукашенко помечтал о союзе России и ЕС
Еврокомиссия ожидает от Украины скорейшего назначения главы БЭБ
Лидеры ЕС назвали принятие закона о НАБУ и САП позитивным шагом
Последние новости
21:06
обновленоРоссия ударила дроном по Харькову: пострадали пять человек, среди них ребенок
21:02
В каких областях зафиксировали больше всего нарушений языкового закона: новые данные от омбудсмена
20:57
"Земельный банк" принес государству за неделю 8,6 миллионов гривен
20:54
СМИ: в отеле Кишинева нашли мертвым украинца
20:44
В Черниговской области всю ночь искали 2-летнего и 7-летнего мальчиков, заблудившихся в кукурузном поле
20:42
Посол ЕС оценила шаги власти по восстановлению независимости НАБУ и САП
20:37
В Запорожье создадут сеть хранилищ для хранения энергии
20:21
Омбудсменка: Нам нужно уже готовиться к отмене особого статуса русского языка в Конституции
20:18
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
20:16
В Украине голубика за неделю подешевела на треть
Все новости...
Реклама:
Реклама: