Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа

Мария Емец, Татьяна ОлейникПятница, 1 августа 2025, 21:21
Байден предостерег, что Америку ждут темные времена из-за Трампа
Фото - getty images

Экс-президент США Джо Байден предупредил, что страна входит в "темные времена" из-за того, как действует на своем посту действующий президент Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на фрагмент его выступления в CNN

Детали: Байден, выступая на конференции адвокатов в Чикаго, высказал мнение, что страна вступает в "темные времена" из-за политики и подходов его преемника на посту Дональда Трампа.

Реклама:

"Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы оказались с этим парнем ("this guy"), который сейчас – наш президент... Готовьтесь, господа, это только начало", – сказал экс-президент.

Байден в своей речи ни разу не назвал Трампа по имени, употребив вместо этого такую формулировку.

"Я горжусь тем, что назначил судей, которые стараются действовать максимально независимо, справедливо, беспристрастно, соблюдать верховенство права... Хотелось бы, чтобы я мог сказать то же самое об исполнительной власти – которая, похоже, делает все возможное для демонтажа Конституции... Это темные времена", – сказал Джо Байден, добавив далее, что "наше будущее – под угрозой".

РЕКЛАМА:

Напомним, весной стало известно, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях.

В первых своих комментариях после новостей о диагнозе Байдена Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.

Также позже Трамп заявил, что ему "не жаль" Байдена в связи с диагностированным у него онкозаболеванием.

 

БайденТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 10, среди них младенец
Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа
После заявлений Медведева Трамп приказал вывести две атомные субмарины "в соответствующих регионах"
фотоВ Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
Все новости...
Байден
Сын Байдена говорит, что неудачное выступление его отца на дебатах было вызвано приемом лекарств
Салливан считает, что администрация Байдена не сдерживала эскалацию РФ, а давала Украине оружие
В Пентагоне пожаловались, что Байден отправил Украине слишком много оружия
Последние новости
21:56
обновленоРоссия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 10, среди них младенец
21:38
В Грузии во время учений НАТО пострадали американские военные
21:35
Рада рассматривает выплату учителям, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями
21:25
Министры получили новых заместителей: что известно
21:24
Президент Молдовы выразила Украине соболезнования в связи с российскими обстрелами
21:21
Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа
21:02
В каких областях зафиксировали больше всего нарушений языкового закона: новые данные от омбудсмена
20:57
"Земельный банк" принес государству за неделю 8,6 миллионов гривен
20:54
СМИ: в отеле Кишинева нашли мертвым украинца
20:44
В Черниговской области всю ночь искали 2-летнего и 7-летнего мальчиков, заблудившихся в кукурузном поле
Все новости...
Реклама:
Реклама: