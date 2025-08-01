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Reuters: США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 1 августа 2025, 22:07
Reuters: США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи
Фото - getty images

США и НАТО обсуждают новый подход к поставкам Украине оружия, который основывается на оплате американского оружия средствами европейских членов Альянса.

Источник: агентство Reuters узнало от трех информированных источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным Reuters, страны НАТО, США, а также Украина разрабатывают новый механизм, который будет направлен на поставки Киеву оружия из перечня приоритетных потребностей Украины, известного под аббревиатурой PURL.

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Предполагается, что Украина будет определять приоритетные виды оружия, необходимые ей, в траншах примерно по 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО, координируемые генеральным секретарем Марком Рютте, затем договорятся между собой, кто предоставит или оплатит товары из списка.

С помощью такого подхода союзники по НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов, заявил Reuters европейский чиновник на условиях анонимности.

"Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся в этом направлении. Мы поддерживаем эту амбицию. Нам нужен такой объем", – сказал источник агентства.

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Как пояснил Reuters американский собеседник, обсуждаемый механизм позволяет фактически обойти длительные процедуры продажи оружия США для пополнения собственных запасов. Но при этом страна НАТО должна будет заранее оплатить США за ускоренное пополнение запасов.

Технические детали такой оплаты – в частности механизм перечисления США средств – все еще обсуждаются, отмечает Reuters.

Как известно, в Конгрессе подали на рассмотрение законопроект PEACE Act, который предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США, куда союзники по НАТО смогут вносить средства для пополнения военного оборудования, переданного Украине.

Ранее в пятницу стало известно, что Германия в течение нескольких месяцев передаст Украине две системы Patriot – сначала пусковые установки, а затем другие элементы системы.

СШАНАТОпомощь Украине
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