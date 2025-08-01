Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о ракетной атаке по Киеву: Это был один из самых жестоких ударов по столице

Татьяна ОлейникПятница, 1 августа 2025, 22:41
Зеленский о ракетной атаке по Киеву: Это был один из самых жестоких ударов по столице
Фото из соцсетей ЗЕленского

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил место ракетного удара РФ, произошедшего в ночь на 31 июля.

Источник: сообщение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Невозможно оправдать то, что делает Россия. Мы никогда не простим убийства наших людей, эти жестокие удары. Вчерашним ударом по Киеву Россия унесла жизни 31 человека. 179 получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям, близким и всем, кто потерял самое дорогое. Это был один из самых жестоких ударов по столице".

Реклама:

Детали: Зеленский также пообщался на месте разрушенной секции девятиэтажного жилого дома пообщался с людьми и пообещал, что государство поддержит всех пострадавших.

 
Фото из соцсетей ЗЕленского

Что предшествовало: 

  • Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. 
  • Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
  • В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Он был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
  • Кроме того, из-за удара беспилотниками по Святошинскому району Киева получили ранения журналистка hromadske Наталья Мазина и ее муж Дмитрий Мазин. Их квартира повреждена.
  • Число погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 31, из них 5 ребенка. Еще 159 человек получили ранения, 16 из них –  дети.

Киевракетный ударЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи
Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа
фотоВ Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
Главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, но сперва полиграф – Свириденко
Все новости...
Киев
"Невыразимая потеря": из-за удара по Киеву погибли мама с двумя дочерьми
"Спала и проснулась на обломках внизу". История девушки, которая во время атаки РФ выпала с 9 этажа и выжила
Ночная атака на Киев: стали известны имена еще троих погибших
Последние новости
00:22
В здании общественного вещателя Словакии обнаружили много наркотиков и наличных денег
23:48
"Государственный земельный банк" обнаружил нелегальные посевы на государственных землях
23:27
Генштаб: На фронте произошло 130 боевых столкновений
22:58
На Львовщине заработал новый завод
22:41
Зеленский о ракетной атаке по Киеву: Это был один из самых жестоких ударов по столице
22:35
Доля неработающих кредитов в банках приблизилась к уровню начала полномасштабной войны
22:07
Reuters: США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи
21:56
обновленоРоссия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 11, среди них младенец
21:38
В Грузии во время учений НАТО пострадали американские военные
21:35
Рада рассматривает выплату учителям, работающим с детьми с особыми образовательными потребностями
Все новости...
Реклама:
Реклама: