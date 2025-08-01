Зеленский о ракетной атаке по Киеву: Это был один из самых жестоких ударов по столице
Пятница, 1 августа 2025, 22:41
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил место ракетного удара РФ, произошедшего в ночь на 31 июля.
Источник: сообщение Зеленского в соцсетях
Прямая речь: "Невозможно оправдать то, что делает Россия. Мы никогда не простим убийства наших людей, эти жестокие удары. Вчерашним ударом по Киеву Россия унесла жизни 31 человека. 179 получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям, близким и всем, кто потерял самое дорогое. Это был один из самых жестоких ударов по столице".
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Детали: Зеленский также пообщался на месте разрушенной секции девятиэтажного жилого дома пообщался с людьми и пообещал, что государство поддержит всех пострадавших.
Что предшествовало:
- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами.
- Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
- В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Он был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
- Кроме того, из-за удара беспилотниками по Святошинскому району Киева получили ранения журналистка hromadske Наталья Мазина и ее муж Дмитрий Мазин. Их квартира повреждена.
- Число погибших в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 31, из них 5 ребенка. Еще 159 человек получили ранения, 16 из них – дети.