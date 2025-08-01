Зеленский о ракетной атаке по Киеву: Это был один из самых жестоких ударов по столице

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил место ракетного удара РФ, произошедшего в ночь на 31 июля.

Источник: сообщение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Невозможно оправдать то, что делает Россия. Мы никогда не простим убийства наших людей, эти жестокие удары. Вчерашним ударом по Киеву Россия унесла жизни 31 человека. 179 получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям, близким и всем, кто потерял самое дорогое. Это был один из самых жестоких ударов по столице".

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Детали: Зеленский также пообщался на месте разрушенной секции девятиэтажного жилого дома пообщался с людьми и пообещал, что государство поддержит всех пострадавших.

Фото из соцсетей ЗЕленского

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