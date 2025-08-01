Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте произошло 130 боевых столкновений

Татьяна ОлейникПятница, 1 августа 2025, 23:27
Генштаб: На фронте произошло 130 боевых столкновений
Фото - 501 обмп

С начала суток на фронте произошло 130 боевых столкновений, из них 48 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 130 боевых столкновений.

Реклама:

Противник нанес 49 авиационных ударов, применил 82 управляемые авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дроны-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор.

Трижды враг атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Красного Первого и Каменки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

РЕКЛАМА:

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Голубовка и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов: Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении было 6 штурмов вражеских войск.

Украинские войска отбили две атаки в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 11 атак на позиции украинских войск. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополье.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили наступление врага в районе Каменского.

На Приднепровском направлении подразделения РФ пытались продвинуться семь раз.

Генштаббоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи
Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа
фотоВ Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Правительство начнет формировать конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни
Обвиняемый в нападении на Гандзюк Мангер хотел мобилизоваться – суд отказал
Главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, но сперва полиграф – Свириденко
Все новости...
Генштаб
На фронте 160 столкновений с врагом, из них 47 на Покровском направлении – Генштаб
С начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения – Генштаб
С начала суток на фронте произошло 159 столкновений – Генштаб
Последние новости
01:22
Российские дроны атаковали центр Балаклеи: повреждены здания
00:57
В Виннице сотни людей требуют освободить мужчин, которых ТЦК якобы удерживает на местном стадионе
00:22
В здании общественного вещателя Словакии обнаружили много наркотиков и наличных денег
23:48
"Государственный земельный банк" обнаружил нелегальные посевы на государственных землях
23:27
Генштаб: На фронте произошло 130 боевых столкновений
22:58
На Львовщине заработал новый завод
22:41
Зеленский о ракетной атаке по Киеву: Это был один из самых жестоких ударов по столице
22:35
Доля неработающих кредитов в банках приблизилась к уровню начала полномасштабной войны
22:07
Reuters: США и НАТО обсуждают новый механизм предоставления Украине военной помощи
21:56
обновленоРоссия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 11, среди них младенец
Все новости...
Реклама:
Реклама: