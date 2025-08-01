Генштаб: На фронте произошло 130 боевых столкновений
С начала суток на фронте произошло 130 боевых столкновений, из них 48 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00
Дословно: "С начала суток произошло 130 боевых столкновений.
Противник нанес 49 авиационных ударов, применил 82 управляемые авиабомбы, использовал для ударов 1 394 дроны-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".
Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор.
Трижды враг атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Красного Первого и Каменки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Голубовка и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов: Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.
На Северском направлении было 6 штурмов вражеских войск.
Украинские войска отбили две атаки в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.
На Торецком направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.
На Новопавловском направлении захватчики совершили 11 атак на позиции украинских войск. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов: Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополье.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили наступление врага в районе Каменского.
На Приднепровском направлении подразделения РФ пытались продвинуться семь раз.