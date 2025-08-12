За прошедшие сутки на фронте произошло более 120 боевых столкновений – сводка

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения Сил обороны с оккупационными российскими войсками.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно Генштаб: "С начала (прошлого – ред.) суток произошло 122 боевых столкновения. Противник нанес 51 авиационный удар, сбросив 106 КАБ, совершил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций наших войск".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 атак российских захватчиков. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб, совершил 287 обстрелов, в том числе 24 – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть атак на позиции украинских войск, один бой еще продолжается. Бои велись в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашевка, Купянск, Загризово, Богуславка.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Шандриголового, Ямполя. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины в понедельник отразили четыре попытки наступления на украинские позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить украинские подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоекономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверовое, Ореховое, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Дословно Генштаб: "Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БПЛА, одну антенну связи и один мотоцикл; также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков".

Детали: На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Ореховском направлении оккупационные войска РФ дважды атаковали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григоровка.

На Приднепровском направлении враг провел шесть бесполезных атак на позиции украинских защитников. В то же время нанес авиаудары по Приднепровскому и Антоновке.