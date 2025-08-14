Дон Кихот в Киеве: УП инициирует создание мозаики в память о Георгии Гонгадзе совместно с художниками "Затырки"

Все разделы
Четверг, 14 августа 2025, 19:09

16 сентября – болезненная дата для журналистского сообщества. Это – день похищения и гибели Георгия Гонгадзе. В память о журналисте и основателе УП мы, совместно с художественным объединением "Затирка", решили создать символическую мозаику и разместить ее в центре Киева.

На ней будет изображен литературный герой Мигеля Де Сервантеса – Дон Кихот, символ "Украинской правды", который когда-то создал сам Георгий.

Дон Кихот в этой истории предстает как олицетворение борьбы за правду, выражает смелость и преданность. Именно таким остался и Георгий в нашей памяти.

Мозаика будет расположена в арке дома, где когда-то жил Гия.

Стоимость проекта – 60 000 грн. Такая сумма необходима для приобретения смальта (материала мозаики) и оплаты работы мастеров.

Поэтому мы открываем банку, чтобы каждый мог стать частью этой инициативы.

Для нас важно "собрать мозаику", где каждый кусочек – это действие и вклад неравнодушных членов Клуба УП и наших читателей в сохранение смыслов и символов, которые проповедовал Дон Кихот, и воплощением которых был Георгий Гонгадзе.

