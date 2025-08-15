Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже, где должны пройти переговоры между лидерами США и России, в свитере с надписью, похожей на "СССР".

Источник: видео, опубликованное изданием "Известия", "Европейская правда"

Детали: Лавров вышел из автомобиля и направился в отель, где он будет находиться во время визита. Под его черной безрукавкой можно увидеть часть надписи, похожей на "СССР".

В разговоре с журналистом "Известий" российский министр отметил, что уже бывал на Аляске раньше.

Свитер, похожий на тот, что надел Лавров, продает российский бренд одежды SelSovet, основанный в 2017 году в Челябинске. На сайте его стоимость составляет 10990 рублей (примерно 130-140 долл.).

Накануне Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что Владимир Путин готовит к встрече с президентом США на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина "искусственное государство".

Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.

Накануне саммита лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске состоялся проукраинский митинг.