Reuters: Зеленский отклонил требование Путина отдать всю Донецкую область

Катерина ТищенкоСуббота, 16 августа 2025, 20:03
Reuters: Зеленский отклонил требование Путина отдать всю Донецкую область
Владимир Зеленский, фото ОП

По данным Reuters, президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отклонил требование российского правителя Владимира Путина отдать России неоккупированную территорию Донецкой области в обмен на замораживание фронта в других областях.

Источник: британское агентство Reuters со ссылкой на источники

Детали: Как сообщил источник, во время разговора с Зеленским Трамп сообщил, что Путин предложил "заморозить большинство линий фронта", если Украина отдаст агрессору всю Донецкую область.

"Зеленский отклонил это требование, сообщил источник", – говорится в материале.

Источники Reuters также подтвердили, что европейских лидеров пригласили принять участие в переговорах Трампа и Зеленского в понедельник.

Что предшествовало: Ранее в субботу американское издание The New York Times также сообщало, что Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против уступки Украиной незанятых земель Донецкой области, содержащих важные оборонительные линии и богатых полезными ископаемыми.

Предыстория:

ЗеленскийПутинТрампДонбасс
