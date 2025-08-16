Reuters: Зеленский отклонил требование Путина отдать всю Донецкую область
По данным Reuters, президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отклонил требование российского правителя Владимира Путина отдать России неоккупированную территорию Донецкой области в обмен на замораживание фронта в других областях.
Источник: британское агентство Reuters со ссылкой на источники
Детали: Как сообщил источник, во время разговора с Зеленским Трамп сообщил, что Путин предложил "заморозить большинство линий фронта", если Украина отдаст агрессору всю Донецкую область.
"Зеленский отклонил это требование, сообщил источник", – говорится в материале.
Источники Reuters также подтвердили, что европейских лидеров пригласили принять участие в переговорах Трампа и Зеленского в понедельник.
Что предшествовало: Ранее в субботу американское издание The New York Times также сообщало, что Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против уступки Украиной незанятых земель Донецкой области, содержащих важные оборонительные линии и богатых полезными ископаемыми.
Предыстория:
- Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".
- Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- В субботу Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.