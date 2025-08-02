В здании общественного вещателя Словакии обнаружили много наркотиков и наличных денег
В Словакии правоохранители во время спецоперации обнаружили в здании общественного вещателя STVR тайник с большим количеством наркотиков и наличных денег.
Источник: телеканал Markiza, передает "Европейская правда"
Детали: Правоохранители провели операцию под прикрытием, зайдя в здание STVR под предлогом якобы проведения ремонта.
За перегородкой в потолке полицейские смогли найти большое количество наркотических веществ – более полукилограмма кокаина, почти килограмм кетамина, экстази и марихуану, а также десятки тысяч евро наличными.
В рамках операции были также задержаны двое мужчин, один из них – предположительно, сотрудник STVR. Решением судьи оба были взяты под стражу по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.
В STVR отметили, что участвуют в уголовном производстве и сотрудничают с полицией, но не могут предоставить более подробную информацию о ходе расследования.
Предыстория:
- В июле полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.
- В Финляндии полиция раскрыла схему по производству и распространению синтетических наркотиков на сумму около 500 тысяч евро.