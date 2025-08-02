В здании общественного вещателя Словакии обнаружили много наркотиков и наличных денег

В Словакии правоохранители во время спецоперации обнаружили в здании общественного вещателя STVR тайник с большим количеством наркотиков и наличных денег.

Источник: телеканал Markiza, передает "Европейская правда"

Детали: Правоохранители провели операцию под прикрытием, зайдя в здание STVR под предлогом якобы проведения ремонта.

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За перегородкой в потолке полицейские смогли найти большое количество наркотических веществ – более полукилограмма кокаина, почти килограмм кетамина, экстази и марихуану, а также десятки тысяч евро наличными.

В рамках операции были также задержаны двое мужчин, один из них – предположительно, сотрудник STVR. Решением судьи оба были взяты под стражу по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.

В STVR отметили, что участвуют в уголовном производстве и сотрудничают с полицией, но не могут предоставить более подробную информацию о ходе расследования.

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