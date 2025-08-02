В США прекращает работу Корпорация общественного вещания из-за потери федерального финансирования

Корпорация общественного вещания США (CPB) объявила о начале "упорядоченного сворачивания" своей деятельности после почти шести десятилетий существования. Причиной стали масштабные сокращения бюджетных расходов, инициированные президентом Дональдом Трампом и поддержанные республиканским большинством в Палате представителей.

Источник: заявление CPB, NBC News

Детали: В своем заявлении CPB сообщила, что большинство сотрудников будет уволено до конца сентября, останется только небольшая переходная команда, которая будет работать до января 2026 года и завершит все операционные процессы. Точное количество уволенных не уточняется.

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"Несмотря на чрезвычайные усилия миллионов американцев, которые звонили, писали и отправляли петиции в Конгресс с требованием сохранить федеральное финансирование CPB, мы вынуждены столкнуться с тяжелой реальностью – прекращением нашей деятельности", – говорится в заявлении президента и генерального директора корпорации Патриции Гаррисон.

Закрытие стало следствием решения Палаты представителей, контролируемой республиканцами, инициированного президентом Трампом: отменить финансирование CPB на сумму 1,1 миллиарда долларов в течение двух лет в рамках общего сокращения финансирования публичных медиа и программ иностранной помощи на 9 миллиардов долларов.

За 57 лет своего существования корпорация ежегодно распределяла более 500 миллионов долларов между PBS, NPR, а также более чем 1 500 местными общественными медиастанциями по всей стране. Несмотря на федеральную поддержку, станции в основном полагаются на пожертвования зрителей, спонсорскую поддержку от частных компаний и финансирование со стороны местных властей.

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Трамп и его союзники последовательно выступали за прекращение финансирования CPB, одновременно обвиняя PBS и NPR в либеральной предвзятости, что организации неоднократно отрицали.

Согласно данным CPB, 245 из 544 организаций-получателей грантов работали в сельской местности. Во многих случаях эти станции являются единственными источниками новостей, образовательных программ и детского контента в таких регионах. Без государственной поддержки многие из них могут прекратить работу. Кроме того, эти станции обеспечивают занятость для почти 6 тысяч человек.

"Общественные медиа были одной из самых надежных институций в американской жизни, обеспечивая образовательные возможности, предупреждения о чрезвычайных ситуациях, цивилизованные дискуссии и культурную связь в каждом уголке страны", – сказала Гаррисон.

Президент и генеральный директор NPR Кэтрин Майер в своем заявлении охарактеризовала CPB как "жизненно важный источник финансирования для местных станций, защитника образовательных и культурных программ и опору независимой журналистики".

"Волна последствий этого закрытия охватит каждую общественную медиаорганизацию и, что наиболее важно, каждое сообщество по всей стране, которое полагается на общественное вещание", – заявила Майер.