Россия потеряла еще более тысячи военных в войне против Украины – Генштаб
Суббота, 2 августа 2025, 07:32
За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 1 010 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 055 210 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 055 210 (+1 010) человек,
- боевых бронированных машин – 23 069 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 30 982 (+38) ед;
- РСЗО – 1 452 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 196 (+139) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 024 (+130) ед.
Данные уточняются.