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Россия потеряла еще более тысячи военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 2 августа 2025, 07:32
Россия потеряла еще более тысячи военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 1 010 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 055 210 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 055 210 (+1 010) человек,
  • боевых бронированных машин – 23 069 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 30 982 (+38) ед;
  • РСЗО – 1 452 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 196 (+139) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 024 (+130) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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