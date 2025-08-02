Россия потеряла еще более тысячи военных в войне против Украины – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 1 010 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 055 210 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 29.07.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 055 210 (+1 010) человек,

боевых бронированных машин – 23 069 (+1) ед;

артиллерийских систем – 30 982 (+38) ед;

РСЗО – 1 452 (+1) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 196 (+139) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 57 024 (+130) ед.

Данные уточняются.