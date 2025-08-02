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Россия атаковала Днепропетровскую область: есть раненые, разрушенные здания и поврежденная инфраструктура

Иван ДьяконовСуббота, 2 августа 2025, 07:53
Россия атаковала Днепропетровскую область: есть раненые, разрушенные здания и поврежденная инфраструктура
Фото: Николай Лукашук

В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадали по меньшей мере три человека, разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава ДОС Николай Лукашук

Детали: По информации главы ОВА, в Васильковской общине Синельниковского района в результате российского удара пострадал 30-летний мужчина. Было уничтожено хозяйственное сооружение, повреждено административное здание, четыре частных дома и автомобиль.

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В Межевской общине ранения получили еще два человека. Кроме того, повреждены два частных дома и автомобиль.

Фото: Николай Лукаш
Фото: Николай Лукашук
Фото: Николай Лукаш
Фото: Николай Лукашук

До позднего вечера и утром российские войска били по Никопольщине.

Прямая речь Лукашука: "Целились по райцентру артиллерией и беспилотниками. Произошел пожар, огнем уничтожены два хозяйственных сооружения, повреждены два многоквартирных дома, частный дом, хозяйственное сооружение, два автомобиля и линия электропередачи".

Днепропетровская областьроссийско-украинская войнажертвы
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