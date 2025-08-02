Россия атаковала Днепропетровскую область: есть раненые, разрушенные здания и поврежденная инфраструктура
В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадали по меньшей мере три человека, разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава ДОС Николай Лукашук
Детали: По информации главы ОВА, в Васильковской общине Синельниковского района в результате российского удара пострадал 30-летний мужчина. Было уничтожено хозяйственное сооружение, повреждено административное здание, четыре частных дома и автомобиль.
В Межевской общине ранения получили еще два человека. Кроме того, повреждены два частных дома и автомобиль.
До позднего вечера и утром российские войска били по Никопольщине.
Прямая речь Лукашука: "Целились по райцентру артиллерией и беспилотниками. Произошел пожар, огнем уничтожены два хозяйственных сооружения, повреждены два многоквартирных дома, частный дом, хозяйственное сооружение, два автомобиля и линия электропередачи".