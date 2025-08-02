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ГВА: оккупанты атаковали центр Славянска – ранили человека и повредили визитку города

Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 08:28
ГВА: оккупанты атаковали центр Славянска – ранили человека и повредили визитку города
фотО: ГВА

Утром 2 августа российские войска нанесли удар по центру Славянска в Донецкой области, один человек ранен.

Источник: начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях

Прямая речь Ляха: "Центральная часть.

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Повреждена одна из визиток города – гостиница "Славянск".

Также повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие".

Детали: На данный момент известно об одном раненом человеке.

Донецкая областьШахед
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