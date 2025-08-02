ГВА: оккупанты атаковали центр Славянска – ранили человека и повредили визитку города
Суббота, 2 августа 2025, 08:28
Утром 2 августа российские войска нанесли удар по центру Славянска в Донецкой области, один человек ранен.
Источник: начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях
Прямая речь Ляха: "Центральная часть.
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Повреждена одна из визиток города – гостиница "Славянск".
Также повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие".
Детали: На данный момент известно об одном раненом человеке.