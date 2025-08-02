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В Белом доме построят бальный зал по желанию Трампа

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 09:21
В Белом доме построят бальный зал по желанию Трампа
фото: Getty Images

Белый дом объявил о планах построить новый бальный зал стоимостью 200 миллионов долларов, выполнив желание президента США Дональда Трампа.

Источник: Белый дом, "Европейская правда"

Детали: Деньги на строительство будут пожертвованы непосредственно Трампом и другими, пока анонимными, донорами, а работы начнутся в сентябре.

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Трамп неоднократно обещал построить "красивый" бальный зал в Белом доме, а в 2016 году предложил выделить 100 миллионов долларов во время администрации Барака Обамы, но тогдашний президент отклонил это предложение.

"На протяжении 150 лет президенты, администрации и сотрудники Белого дома мечтали о большом зале для проведения мероприятий в комплексе Белого дома, который мог бы вместить значительно больше гостей, чем сейчас. Президент Дональд Трамп выразил свою готовность решить эту проблему в интересах будущих администраций и американского народа", – говорится в сообщении Белого дома.

В нем также указано, что Белый дом является "одним из самых красивых и исторических зданий" в мире, однако в настоящее время он не может принимать крупные мероприятия в честь мировых лидеров и других стран без установки "большого и неприглядного шатра" недалеко от главного входа в здание.

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Бальный зал будет иметь "изысканный дизайн" и "тщательно продуманный интерьер" и вмещать 650 человек, говорится в сообщении.

Проект начнется в сентябре 2025 года и, как ожидается, будет завершен задолго до истечения срока полномочий Трампа.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп "позолотил" Белый дом и сделал его похожим на свое поместье Мар-а-Лаго.

Также Трамп представил для богатых иностранцев "золотую карту" со своим лицом.

СШАТрампархитектура
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