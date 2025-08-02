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Трамп: Атомные подлодки приблизились к России

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 11:55
Трамп: Атомные подлодки приблизились к России
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что атомные подводные лодки, которые он приказал передислоцировать из-за угроз Дмитрия Медведева, уже находятся ближе к России.

Источник: Трамп в интервью американскому телеканалу Newsmax, "Европейская правда"

Детали: Трамп сказал, что Медведев имеет "острый язык" и что он не должен был говорить подобные вещи. В ответ на вопрос, приблизились ли подводные лодки к России, глава Белого дома ответил утвердительно.

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"Они приблизились к России. Да, они приблизились к России", – ответил Трамп.

Он также подтвердил, что если соглашение о мире в войне с Украиной не будет заключено, то США введут санкции.

1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.

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Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – "Мертвая рука", а также призвал Трампа "вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах".

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

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