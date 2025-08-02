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Оккупанты атаковали село возле Запорожья – трое гражданских ранены

Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 13:30
Оккупанты атаковали село возле Запорожья – трое гражданских ранены
фото: запорожская ова

Трое человек ранены в результате российского удара утром 2 августа по "одному из сел" Запорожского района.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Власти не называют, о каком селе идет речь.

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На данный момент известно, что ранены три человека – 66-летний мужчина и 60-летняя женщина госпитализированы в результате вражеской атаки на Запорожский район. Состояние мужчины тяжелое, состояние женщины медики оценивают как средней тяжести.

Еще один 44-летний мужчина обратился к медикам, его состояние неизвестно.

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Повреждены около 100 частных домов: выбиты окна, повреждены крыши и двери, начались пожары. Разрушениям подверглись школа и амбулатория.

Запорожская областьобстрел
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