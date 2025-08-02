Правительство обновило план реформ, необходимых для получения средств от ЕС

1 августа украинское правительство приняло решение о внесении изменений в "План Украины" – план реформ, необходимых для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility.

Источник: министр экономики Алексей Соболев, цитирует "Европейская правда"

Детали: Министр объяснил необходимость изменений тем, что необходимо "актуализировать обязательства", поскольку с момента начала подготовки "Плана Украины" прошло уже два года.

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По словам Соболева, некоторые сроки в плане нужно продлить, другие – сократить, а также добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов.

Прямая речь: "Возможность внесения изменений в план обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена регламентом о создании Ukraine Facility, и наши команды совместно работали над согласованием корректировок в последние несколько месяцев".

Детали: Он добавил, что объем и содержание обязательств Киева перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были.

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Прямая речь: "Мы и дальше будем выполнять план в соответствии с его обновлённой версией. Изменения коснутся шагов начиная с третьего квартала 2025 года, так что мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальной разработке плана".

Детали: До конца сентября новую версию плана должна утвердить Рада ЕС.

Предыстория: