Правительство обновило план реформ, необходимых для получения средств от ЕС
1 августа украинское правительство приняло решение о внесении изменений в "План Украины" – план реформ, необходимых для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility.
Источник: министр экономики Алексей Соболев, цитирует "Европейская правда"
Детали: Министр объяснил необходимость изменений тем, что необходимо "актуализировать обязательства", поскольку с момента начала подготовки "Плана Украины" прошло уже два года.
По словам Соболева, некоторые сроки в плане нужно продлить, другие – сократить, а также добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов.
Прямая речь: "Возможность внесения изменений в план обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена регламентом о создании Ukraine Facility, и наши команды совместно работали над согласованием корректировок в последние несколько месяцев".
Детали: Он добавил, что объем и содержание обязательств Киева перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были.
Прямая речь: "Мы и дальше будем выполнять план в соответствии с его обновлённой версией. Изменения коснутся шагов начиная с третьего квартала 2025 года, так что мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальной разработке плана".
Детали: До конца сентября новую версию плана должна утвердить Рада ЕС.
Предыстория:
- С начала 2024 года основной линией финансовой помощи Украине со стороны ЕС стала программа под названием Ukraine Facility с заявленным объёмом в 50 миллиардов евро.
- С 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к выполнению Украиной реформ. На каждый квартал Украина получает индикаторы – определённые изменения, которые Киев должен реализовать, или решения, которые должен принять. Чтобы юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки их выполнения в документе под названием "План Украины".
- 25 июля представитель Еврокомиссии заявил в комментарии "Европейской правде", что следующий транш Ukraine Facility будет урезан, потому что Киев не провёл обещанные реформы.
- На прошлой неделе Брюссель через дипломатические каналы предупредил Украину: если Верховная Рада не восстановит в полном объёме независимость антикоррупционных органов, ряд программ финансирования Украины будет заморожен.