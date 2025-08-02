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Правительство обновило план реформ, необходимых для получения средств от ЕС

Кристина Бондарева, Ольга КацимонСуббота, 2 августа 2025, 13:56
Правительство обновило план реформ, необходимых для получения средств от ЕС
Фото: Алексей Соболев/Facebook

1 августа украинское правительство приняло решение о внесении изменений в "План Украины" – план реформ, необходимых для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility.

Источник: министр экономики Алексей Соболев, цитирует "Европейская правда"

Детали: Министр объяснил необходимость изменений тем, что необходимо "актуализировать обязательства", поскольку с момента начала подготовки "Плана Украины" прошло уже два года.

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По словам Соболева, некоторые сроки в плане нужно продлить, другие – сократить, а также добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов.

Прямая речь: "Возможность внесения изменений в план обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена регламентом о создании Ukraine Facility, и наши команды совместно работали над согласованием корректировок в последние несколько месяцев".

Детали: Он добавил, что объем и содержание обязательств Киева перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были.

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Прямая речь: "Мы и дальше будем выполнять план в соответствии с его обновлённой версией. Изменения коснутся шагов начиная с третьего квартала 2025 года, так что мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальной разработке плана".

Детали: До конца сентября новую версию плана должна утвердить Рада ЕС.

Предыстория:

  • С начала 2024 года основной линией финансовой помощи Украине со стороны ЕС стала программа под названием Ukraine Facility с заявленным объёмом в 50 миллиардов евро.
  • С 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к выполнению Украиной реформ. На каждый квартал Украина получает индикаторы – определённые изменения, которые Киев должен реализовать, или решения, которые должен принять. Чтобы юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки их выполнения в документе под названием "План Украины".
  • 25 июля представитель Еврокомиссии заявил в комментарии "Европейской правде", что следующий транш Ukraine Facility будет урезан, потому что Киев не провёл обещанные реформы.
  • На прошлой неделе Брюссель через дипломатические каналы предупредил Украину: если Верховная Рада не восстановит в полном объёме независимость антикоррупционных органов, ряд программ финансирования Украины будет заморожен.

реформыЕСКабинет министров
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