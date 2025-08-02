Разведка Британии: Россия пытается окружить Покровск, чтобы перерезать логистику ВСУ
Российские сухопутные войска усиливают попытки окружить Покровск - украинский логистический центр, который поддерживает операции на Донбассе.
Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 2 августа, сообщает "Европейская правда"
Детали: В течение последней недели, отмечают британские аналитики, российские войска добились постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, пытаясь обойти город и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.
Оккупанты продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении Родинского, через которое проходит главный северный маршрут снабжения Покровска. Также захватили территорию южнее шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.
Открытые источники 22 июля сообщали о попытках российских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в южную часть Покровска. После этого украинские силы провели зачистку территории.
Покровск стал приоритетным направлением для РФ с февраля 2024 года, когда была захвачена Авдеевка. Усилия России против укрепленного города обернулись значительными потерями в живой силе и технике.
Предыстория:
- Эстонская разведка отмечала, что российские войска в Покровске пытаются применять ту же тактику, что и ранее в Угледаре и Авдеевке.
- 22 июля военные, работающие в Покровске Донецкой области, подтвердили "Украинской правде" факт проникновения россиян в город – сейчас идёт ликвидация диверсионных групп оккупантов.
- 21 июля главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил об уничтожении российских диверсантов, которые пытались прорваться в Покровск Донецкой области.