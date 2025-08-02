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Разведка Британии: Россия пытается окружить Покровск, чтобы перерезать логистику ВСУ

Кристина Бондарева, Ольга КацимонСуббота, 2 августа 2025, 15:18
Разведка Британии: Россия пытается окружить Покровск, чтобы перерезать логистику ВСУ
Покровск на карте. Скриншот с deepstatemap.live

Российские сухопутные войска усиливают попытки окружить Покровск - украинский логистический центр, который поддерживает операции на Донбассе.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 2 августа, сообщает "Европейская правда"

Детали: В течение последней недели, отмечают британские аналитики, российские войска добились постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, пытаясь обойти город и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.

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Оккупанты продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении Родинского, через которое проходит главный северный маршрут снабжения Покровска. Также захватили территорию южнее шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.

Открытые источники 22 июля сообщали о попытках российских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в южную часть Покровска. После этого украинские силы провели зачистку территории.

Покровск стал приоритетным направлением для РФ с февраля 2024 года, когда была захвачена Авдеевка. Усилия России против укрепленного города обернулись значительными потерями в живой силе и технике.

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Предыстория:

Великобританияроссийско-украинская войнаДонецкая область
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