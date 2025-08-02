Протесты возле ТЦК в Виннице: пятерых мужчин задержали и объявили подозрение
В Виннице после протестов возле стадиона "Локомотив" задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет.
Источник: полиция Винницкой области
Дословно: "Ночью с 1 на 2 августа около 80 человек, в т.ч. представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы.
Часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка, правоохранители применили специальные средства".
Детали: Отмечается, что следователи расследуют уголовное производство по статье 341 УК – "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".
Предыстория:
- Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания.
- На утро Национальная полиция начала расследование обстоятельств "инцидента" возле стадиона в Виннице между гражданами и ТЦК.
- Винницкий областной ТЦК и СП заявил, что вечером 1 августа во время протестов возле стадиона "Локомотив" было повреждено имущество временного пункта сбора мобилизованных.