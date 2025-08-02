Протесты возле ТЦК в Виннице: пятерых мужчин задержали и объявили подозрение

один из задержанных в Виннице, скриншот: видео из соцсетей

В Виннице после протестов возле стадиона "Локомотив" задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет.

Источник: полиция Винницкой области

Дословно: "Ночью с 1 на 2 августа около 80 человек, в т.ч. представители общественной организации, прибыли к объекту ТЦК с требованием отпустить мужчину, которого доставили военнослужащие как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы.

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Часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка, правоохранители применили специальные средства".

Детали: Отмечается, что следователи расследуют уголовное производство по статье 341 УК – "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".

Предыстория:

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