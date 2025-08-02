Зеленский поговорил с Усиком о том, как усилить позиции Украины в США

Президент Владимир Зеленский встретился с чемпионом мира по боксу Александром Усиком и обсудил, в частности, усиление позиций Украины в США.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Как отметил президент, для того, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, на международной арене к усилиям политиков и дипломатов должны присоединяться легенды Украины, известные в каждом уголке планеты.

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Дословно: "Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик. Во время встречи с ним говорили именно об этом – о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны".

Детали: Отдельно Зеленский и Усик обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом.